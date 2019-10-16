Тюменские аграрии побили прошлогодний рекорд, собрав 1,6 млн т зерновых

ТЮМЕНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Уборочная кампания зерновых в Тюменской области завершилась с 16% превышением прошлогодних показателей. Аграрии собрали свыше 1,6 млн тонн зерна, побив рекорд прошлого года в 1,4 млн тонн. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Все районы Тюменской области завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур. С площади 659,5 тыс. га аграрии получили достойный урожай - свыше 1,6 млн тонн зерна. В прошлом году было обмолочено чуть более 1, 4 млн тонн. При этом наивысшая урожайность получена в Заводоуковском городском округе - 34 центнера с гектара", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службе, на данный момент показатели урожайности Тюменской области являются самыми лучшими среди всех субъектов Уральского федерального округа.

Тюменская область в течение последних лет самостоятельно обеспечивает себя мясом, молоком, яйцом, хлебом и овощами. В регионе действует госпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы". Объем ее финансирования областным бюджетом превышает 43,7 млрд руб.