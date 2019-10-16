Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тюменские аграрии побили прошлогодний рекорд, собрав 1,6 млн т зерновых

Уборочная кампания завершилась с 16% превышением

ТЮМЕНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Уборочная кампания зерновых в Тюменской области завершилась с 16% превышением прошлогодних показателей. Аграрии собрали свыше 1,6 млн тонн зерна, побив рекорд прошлого года в 1,4 млн тонн. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Все районы Тюменской области завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур. С площади 659,5 тыс. га аграрии получили достойный урожай - свыше 1,6 млн тонн зерна. В прошлом году было обмолочено чуть более 1, 4 млн тонн. При этом наивысшая урожайность получена в Заводоуковском городском округе - 34 центнера с гектара", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службе, на данный момент показатели урожайности Тюменской области являются самыми лучшими среди всех субъектов Уральского федерального округа.

Тюменская область в течение последних лет самостоятельно обеспечивает себя мясом, молоком, яйцом, хлебом и овощами. В регионе действует госпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы". Объем ее финансирования областным бюджетом превышает 43,7 млрд руб.

Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
AFP: власти Нигерии сомневаются, что получат $62 млрд с нефтяных компаний в счет долга
Министр нефти страны Тимипре Силва призвал действовать быстро, чтобы не упустить эту возможность в будущем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС