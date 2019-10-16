Татарстан и Тюменская область договорились о запуске прямого авиарейса

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Республики Татарстан и Тюменской области договорились наладить прямое авиасообщение между регионами. Об этом журналистам в среду по итогам встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодня договорились о том, что откроем прямой рейс в Тюмень и в Казань. Я был удивлен тому историческому, туристическому потенциалу, который есть в Татарстане - безусловно, есть повод с семьей приехать сюда. Я думаю, что прямой рейс, который мы откроем, поможет кратно, существенно увеличить турпоток. Потому что и в Тюменской области есть много чего посмотреть, наш исторический город Тобольск - духовная столица Сибири", - отметил он.

По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, та ситуация, которая есть сейчас, доставляет неудобства людям, которые хотели бы добраться из Казани в Тюмень и наоборот. Власти двух регионов направят свои усилия на решение этой проблемы.

"Мы договорились, что эта тема, она будет поддержана и нашим регионом, и Тюменской областью. Это уже даст очень серьезный толчок", - сказал Минниханов.

Делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором находится с рабочим визитом в Татарстане 15-16 октября. Гости посетили ОЭЗ "Алабуга", Камский индустриальный парк "Мастер", Агропромышленный парк "Казань", технополис "Химград". Кроме того, члены делегации осмотрели объекты инфраструктуры и общественных пространств Казани.