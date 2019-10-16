В Северной Осетии разработают программу по развитию переработки овощей

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил разработать программу, нацеленную на эффективное развитие переработки овощей. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"О необходимости формирования программы, нацеленной на эффективное развитие переработки овощей, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил на заседании совета по предпринимательству", - говорится в сообщении.

Разработка новой программы пройдет в сжатые сроки. Над ним будут работать органы исполнительной власти, местного самоуправления и агентства развития республики.

Как отметил руководитель региона, целью новой программы является сотрудничество овощеводов с производственниками.

"Цель новой программы заключается в том, чтобы овощеводам было интересно в экономическом и финансовом плане работать с производственниками. Производители в свою очередь должны активно взаимодействовать с торговыми сетями на основе взаимовыгодного сотрудничества. Конечный итог должны почувствовать жители, которым нужна разнообразная, качественная и доступная по цене продукция", - сказал он.