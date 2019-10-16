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Консолидация "Ессентуков" повысит производство воды и снизит долю контрафакта

Планируется, что в дальнейшем в портфель компании войдут и другие товары

ПЯТИГОРСК, 16 октября. /ТАСС/. Консолидация "Ессентуков" у одного владельца - компании по розливу минеральной воды "Холдинг Аква" (Ставропольский край) - поможет повысить объемы производства минеральной воды, а также снизит долю контрафакта на рынке. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный директор "Холдинг Аква" Сергей Лобанов.

Газета "Ведомости" сообщила во вторник, что компания Евтушенкова и его партнеров "Аква Инвестиции" получит эксклюзивное право разливать "Ессентуки".

"На сегодняшний день только три недропользователя в регионе - госкомпания "Кавминкурортресурсы" (КМКР), "Холод Розлив" и "Ессентукский завод минеральных вод" (последние два входят в состав "Аква Инвестиций") имеют доступ к воде "Ессентуки 4" и "Ессентуки 17". После консолидации на базе "Холдинга Аква" компания станет единственным легальным производителем этих вод в мире, что подтверждено НМПТ (наименование места приобретения товара - прим. ТАСС). Таким образом, любая другая продукция, выпускаемая под видом данных брендов, является контрафактом или фальсификатом", - заявил Лобанов.

По его словам, в настоящее время "Холдинг Аква" добывает и разливает воды "Ессентуки 4", "Ессентуки 17", "Нарзан" и "Славяновскую". Предполагается, что в дальнейшем в портфель компании войдут "Нагутская", питьевая вода и детская вода, а также другие товары.

В свою очередь в пресс-службе "Холдинг Аква" ТАСС пояснили, что в качестве вклада в совместное предприятие "Аква Инвестиции" передадут "Холдингу Аква" лицензию на недропользование в отношении добывающих активов на территории Ессентукского месторождения, которые составляют 82% коммерческого дебита вод "Ессентуки 4 и 17", а также три производственные площадки, расположенные в Ессентуках и Железноводске.

Вторая жизнь для минералки Кавминвод

Инвестиционный директор "АФК Система", генеральный директор "Аква Инвестиции" Никита Шашкин сообщил ТАСС, что окончательное решение о консолидации было принято на совещании с участием первого вице-премьера Антона Силуанова.

"По результатам совещания, прошедшего под председательством первого вице-премьера России Антона Силуанова, было дано распоряжение касательно дальнейшей реализации проекта по созданию совместного с государством предприятия по добыче, розливу и дистрибуции минеральной воды на базе "Холдинга Аква". Объединение произойдет путем передачи 25% актива предприятия КМКР. Оставшимися 75% будут владеть "Аква Инвестиции". При этом, 25% - это гарантированная неразмываемая доля КМКР в совместном предприятии", - сказал Шашкин.

По его словам, согласно корпоративному договору, за КМКР остается право вето на принятие стратегически важных решений.

За два года "Аква Инвестиции" уже вложили в предприятие более 3,5 млрд рублей - на покупку двух заводов и лицензий на недропользование, на модернизацию производственных мощностей и ремонт скважин. "Объединив активы с КМКР, мы планируем создать первое в регионе вертикально интегрированное предприятие полного цикла по добыче, розливу и дистрибуции минеральных вод с государственным участием, что позволит обеспечить согласованное недропользование, учитывающее потребности санаторно-курортного комплекса и населения, гарантировать качество добываемой, разливаемой и поставляемой в сети продукции", - подчеркнул Шашкин.

История вопроса

Руководитель КМКР Евгений Левицкий рассказал ТАСС, что поручение о создании государственно-частного партнерства (ГЧП) было дано руководством страны еще в 2018 году.

"Для исполнения поручений был определен частный инвестор - компания "Аква Инвестиции", которая была готова вложить средства в создание совместного предприятия. На сегодняшний день компания готова предоставить в распоряжение данного предприятия не только два завода по розливу минеральных вод, но и также находящийся в ее распоряжении запасы (коммерческий дебит) минеральных вод "Ессентуки 4" и "Ессентуки 17", которые составляют 82% от общего объема добываемых в регионе Кавминвод вод типа "Ессентуки" 4 и 17", - сказал Левицкий.

Он отметил, что в настоящее время подобный подход уже показал свою эффективность. "Создание такого предприятия для КМКР как компании с государственным участием - это контроль и гарантия качества минеральных вод на всех этапах от добычи до поставки торговым сетям. За два года совместной работы и розлива добываемых КМКР минеральных вод на мощностях "Холдинг Аква" нам удалось практически полностью очистить рынок минеральных вод "Ессентуки 4" и "Ессентуки 17" от контрафакта, который по некоторым данным достигал 80%", - сообщил собеседник агентства.

Он рассказал, что в долгосрочной перспективе планируется модернизация добывающей инфраструктуры, которая будет предусмотрена в рамках деятельности совместного предприятия и позволит снизить себестоимость минеральной воды, которую КМКР поставляет в учреждения санаторно-курортного комплекса, бюветы.

О компаниях

Компания "Холдинг Аква" образована в 2017 году, 25% компании принадлежит государственному недропользователю КМКР и на 75% - частной "Аква инвестиции".

КМКР - крупнейший недропользователь Кавказских Минеральных Вод, владеет лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод пяти месторождений - Кисловодского, Ессентукского, Бештаугорского, Пятигорского и Железноводского. На балансе предприятия находятся Тамбуканское месторождение лечебной грязи, 210 скважин минеральной воды, более 50 км минералопроводов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияСеверный КавказСКФО
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