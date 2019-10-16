AFP: власти Нигерии сомневаются, что получат $62 млрд с нефтяных компаний в счет долга

ПРЕТОРИЯ, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Нигерии сомневается в успехе своего требования к работающими в стране международными нефтяными компаниями о выплате $62 млрд в качестве задолженности по контрактам о разделе продукции. Об этом сообщило в среду агентство France Presse со ссылкой на государственного министра нефти страны Тимипре Силва.

"Возможно, что мы сможем с них [иностранных корпораций] что-то получить, однако не все $62 млрд, - цитирует оно Силва. - Мы упустили возможность, сейчас необходимо действовать быстро, чтобы не упустить ее в будущем".

На минувшей неделе стало известно, что нигерийское правительство потребовало от компаний, в том числе Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Chevron, Total и Eni компенсацию в размере $62 млрд на основании решения Верховного суда Нигерии от 2018 года о контрактах о разделе продукции при добыче нефти на шельфе страны.

В соответствии с законом о соглашениях о разделе продукции западные компании финансируют разведку и добычу на глубоководных нефтяных месторождениях на основе принципа, согласно которому они делятся прибылью с правительством после покрытия своих расходов. Сейчас нигерийское правительство утверждает, что энергетические компании не выполнили требования соглашения 1993 года, согласно которому государство должно получать увеличенную долю доходов, когда цена на нефть превышает $20 за баррель.

Западные компании уже подали судебные иски с тем, чтобы оспорить решения правительства Нигерии о дополнительных выплатах. В суд обратились четыре компании, в том числе китайская CNOOC и норвежская Equinor. При этом они настаивают на раскрытии Абуджей формулы исчисления столь крупной компенсации. Деловые круги передают, что правительство и ведущие нефтяные компании уже начали соответствующие консультации с тем, чтобы найти выход из создавшегося положения.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары. В минувшем сентябре страна, по данным ОПЕК, производила в сутки 1,87 млн баррелей сырой нефти. Основные нефтяные месторождения расположены на юге страны в дельте реки Нигер и на морском шельфе, что требует применения самых современных технологий добычи и доставки.