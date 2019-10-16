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Полпред призвал ужесточить контроль за использованием гидроминеральной базы Кавминвод

По словам Александра Матовникова, в городах-курортах региона остро стоят вопросы несанкционированных свалок и самовольной застройки в водоохранных зонах

ПЯТИГОРСК, 16 октября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников призывает ужесточить контроль за использованием гидроминеральной базы Кавминвод (Ставропольский край).

"Несанкционированные свалки в городах-курортах и их окрестностях, самовольная застройка в водоохранных зонах - эти темы сегодня стоят очень остро. Случай с выходом на поверхность минеральной воды на горе Горячей в Пятигорске из-за неквалифицированного проведения благоустроительных работ показал, что необходимо ужесточить контроль за использованием гидроминеральной базы региона КМВ", - написал он в среду на своей официальной странице в Instagram.

По его словам, на данный момент недостаточно внимания уделяется развитию профсоюзных здравниц и сохранению находящихся в собственности Федерации независимых профсоюзов России объектов культурного наследия.

"Из-за ослабления архитектурного и градостроительного контроля со стороны руководителей муниципальных образований в городах-курортах возникли торговые объекты, совершенно не вписывающиеся в историко-культурный облик региона", - отметил Матовников.

Теги
РоссияСеверный КавказСтавропольский крайМатовников, Александр Анатольевич
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