Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США сообщили, что Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги

По данным Минфина США, объем вложений в августе 2019 года составил $9,3 млрд

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Россия в августе 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $9,3 млрд. Это следует из опубликованных в среду материалов Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось $3 млрд, а краткосрочных - $6,2 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле прошлого года они сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. В последний раз увеличение вложений - с $13,1 млрд до $14,5 млрд - было зафиксировано в феврале этого года.

Крупнейшим держателем госбумаг США третий месяц подряд остается Япония с $1,17 трлн. Второе место занимает лидировавший продолжительное время Китай с $1,1 трлн.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
На форуме "Взгляд в цифровое будущее" в Сочи обсудят развитие умных городов
В рамках мероприятия участники обсудят, какие цифровые технологии уже внедрены в повседневную жизнь россиян и каковы дальнейшие перспективы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС