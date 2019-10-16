В США заявили, что приближаются к заключению соглашения с Францией по цифровому налогу

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Франция приближаются к заключению международного соглашения о налогообложении цифровых корпораций в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщил в среду журналистам министр финансов США Стивен Мнучин.

"Пока соглашения нет, но мы приближаемся к его заключению", - цитирует Мнучина Agence France-Presse.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Данный налог затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года, и составит 3% общего оборота во Франции. В частности, под него подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, продажи в глобальной сети или работу агрегаторов информации. В связи с принятием законопроекта президент США Дональд Трамп заявил, что в ответ Соединенные Штаты могут ввести таможенные пошлины на французские вина.

Президент Франции на совместной пресс-конференции с американским коллегой в рамках саммита в Биаррице заявил, что по итогам встреч им удалось прийти к договоренности по цифровому налогу, которая удовлетворяет обе стороны.

Как сообщал ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, французские власти рассчитывают, что соглашение о налогообложении цифровых корпораций удастся заключить в первой половине 2020 года.