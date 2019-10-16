Мнучин пригрозил Турции новыми санкциями

ТАСС, 17 октября. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что против Турции будут введены дополнительные санкции, если она не прекратит военные действия на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse (AFP).

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о рестрикциях в отношении Турции в связи с проводимой ею кампанией в арабской стране.

9 октября Анкара объявила о начале на северо-востоке Сирии военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары.