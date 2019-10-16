"Известия": сенаторы и РСПП раскритиковали законопроект об "углеродном сборе"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Совет Федерации и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступили с критикой законопроекта Минэкономразвития о повышении квот на выбросы парниковых газов, отметив, что он негативно скажется на экономическом росте страны и повлечет увеличение энерготарифов, пишет в четверг газета " Известия ".

Как сообщает издание, ведомство предлагает установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий 150 тыс. тонн СО2-эквивалента. С 2025 года за превышение квоты организация обязана будет выплатить "углеродный сбор". Согласно изданию, сенаторы - участники секции Совфеда по вопросам изменения климата направили вице-премьеру руководителю аппарата кабмина Константину Чуйченко рекомендации по доработке документа, указав, что он в нем нет "ясности относительно ставок устанавливаемого сбора, параметров расчета целевых показателей".

Как заявил "Известиям" член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, законодательство должно быть направлено на внедрение энергоэффективных технологий, а не на введение дополнительных сборов и платежей. В существующей редакции инициатива может негативно сказаться на динамике роста российской экономики, а также создать дополнительную фискальную нагрузку на бизнес, уточнил Орденов.

По словам сенатора, законопроект вряд ли может быть поддержан в действующей редакции. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильному комитету СФ провести в ноябре парламентские слушания по той проблеме, отмечает издание.

Как пояснил "Известиям" член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло - полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции. При этом, по оценке Минэнерго России, каждый рубль такого сбора увеличит тариф на 1,2 рубля, добавил эксперт. "Инициатива идет вразрез со всеми разговорами о регуляторной гильотине и введением моратория на дополнительные платежи для бизнеса", - цитируют "Известия" Довгялло.

По данным Минприроды, к 2030 году Россия должна снизить количество выбросов парниковых газов на 25-30% от уровня 1990 года в рамках Парижского соглашения по климату. В сентябре 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, что означает согласие России на его обязательность. До конца 2020 года России предстоит принять закон о регулировании парниковых газов.