СМИ: Air Canada возобновит полеты на Boeing 737 MAX не ранее февраля 2020 года

ОТТАВА, 17 октября. /ТАСС/. Канадская авиакомпания Air Canada продлила решение об отмене всех полетов на самолетах Boeing 737 MAX до 14 февраля 2020 года. Об этом в среду сообщил телеканал CBC со ссылкой на источники в компании.

В парке Air Canada 24 таких лайнера. Ранее авиаперевозчик объявил, что данный запрет будет действовать до 8 января. Еще две канадские авиакомпании - West jet и Sunwing, которые также эксплуатируют лайнеры Boeing 737 MAX, не будут на них летать минимум до января 2020 года.

В начале марта власти Канады приостановили полеты всех Boeing 737 MAX, а затем авиакомпании уже сами принимали решение о продлении действия этого запрета. В общей сложности три канадских авиаперевозчика Air Canada, Sunwing и West jet располагают 41 таким авиалайнером.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Канаду, Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.