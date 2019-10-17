"Известия": надпись "Не является вином" появится на этикетках виноградосодержащих напитков

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Производители и продавцы вина будут обязаны предупреждать потребителя о покупке виноградосодержащего напитка (с добавлением сахара, ароматизаторов) согласно внесенному в Госдуму новому законопроекту о виноделии, разработанному с участием представителей отрасли и с учетом недостатков первоначального варианта документа, отклоненного в третьем чтении. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу председателя совета Союза виноградарей и виноделов РФ Бориса Титова.

По данным издания, в новом документе запрещается называть вином напитки с ароматизаторами и другими добавками. На бутылках виноградосодержащих напитков появится надпись "Не является вином", которая будет занимать не менее пятой части этикетки.

Кроме того, новый законопроект направлен на развитие государственной политики в области виноделия, увеличение доли отечественных вин в магазинах. Как сообщили "Известиям" в союзе виноградарей и виноделов, доля отечественных вин в магазинах снизилась почти вдвое за последние несколько лет - с 75% до 40%. "90% импортных виноматериалов на рынке - это почва для "бодяжничества", - отметил один из авторов документа Геннадий Онищенко.

Новый законопроект также предусматривает четкое определение вина - это продукция, изготовленная "исключительно в результате полного или неполного брожения целого или дробленого свежего винограда или свежего виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже на территории Российской Федерации при фактической объемной доле содержания этилового спирта от 7,5 до 18%.

Госдума 10 октября отклонила в третьем чтении законопроект о развитии виноградарства и виноделия. 20 сентября председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что текущая версия законопроекта перестала отражать состояние отрасли и требует новой редакции. В связи с этим он предложил рассмотреть новую версию документа.

В среду 16 октября Володин сообщил, что новая версия законопроекта уже подготовлена. "Мы сегодня имеем законопроект, который не только описывает понятия, самое главное - создает условия, защищает отечественного производителя и позволяет ему конкурировать с другими товаропроизводителями из других стран", - сказал Володин. Он также призвал коллег в диалоге с Союзом виноградарей и виноделов России обсудить каждую норму закона, но при этом сделать "все возможное, чтобы близко не подходили те, кто хочет затащить в этот закон свои интересы".