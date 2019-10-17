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"Известия": банки могут начать оказывать госуслуги населению с 2020 года

Речь идет об услугах по выплатам пенсий и материнского капитала, оформлении ИП и регистрации в качестве страхователя

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские банки со следующего года начнут оказывать услуги по выплатам пенсий и материнского капитала, оформлении ИП и регистрации в качестве страхователя. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на замминистра экономического развития РФ Савву Шипова.

"За получение государственных услуг через банки с граждан не будет взиматься дополнительная плата. Кроме того, проектом постановления прямо предусмотрено, что данные, полученные банками в рамках предоставления госуслуг, запрещается использовать в иных целях, в том числе коммерческих", - уточнил изданию замминистра.

По данным "Известий", эксперимент будет проведен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года такая практика может распространится по всей стране. Уточняется, что в тестировании примут участие Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и "Тинькофф банк".

Согласно проекту, банки смогут предоставлять услуги не только в отделениях, но и с помощью онлайн-сервисов. Функционал будет распространяться на отдельные сервисы Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов.

В Минэкономразвития ожидают, что нововведения улучшат качество государственных сервисов и снизят нагрузки на многофункциональные центры.

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