Совфед просит Минфин заложить в бюджет на 2020 год более 4,6 млрд рублей на ремонт театров

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Совет Федерации просит правительство РФ предусмотреть в бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов более 4,6 млрд рублей на ремонт и реконструкцию городских и региональных театров. Об этом говорится в окончательном тексте рекомендаций палаты по внесению изменений в проект бюджета-2020 (есть в распоряжении ТАСС) по итогам парламентских слушаний в начале октября.

"Рекомендовать правительству РФ предусмотреть дополнительное финансирование на модернизацию региональных и муниципальных театров, включая детские театры, путем их реконструкции, капитального ремонта, в размере 4,63 млрд рублей", - говорится в документе.

Ранее председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на парламентских слушаниях в начале октября рассказала, что сенаторы после рекомендации первого вице-премьера РФ Антона Силуанова проанализировали сумму требуемых для ремонта театров бюджетных средств с учетом наличия проектно-сметных документаций. В результате число театров, на ремонт которых просили выделить деньги, было снижено с 48 до 31. Тогда же спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Силуанова выделить из бюджета и четко зафиксировать средства на модернизацию театров, чтобы эти деньги "никуда не расплылись".

При формировании бюджета на 2020 год и плановый период сенаторы просили Минфин особое внимание обратить именно на детские театры. Согласно итоговому документу прошедшей в начале февраля в СФ встречи с руководителями детских театров РФ, таких театров в настоящее время нет в Калмыкии, Карачаево-Черкесии, на Ямале, в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе. В двух последних регионах вообще нет театров.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. Единое открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года.