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Под Новосибирском началось строительство третьего тепличного комбината

Сдать в эксплуатацию объект планируют в ноябре 2020 года

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Горкунов" начала строительство тепличного комбината "Обской" площадью 6,8 га в Новосибирском районе Новосибирской области, инвестиции в проект составят около 1,3 млрд рублей, сообщил ТАСС представитель группы.

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"Выполнен большой объем земельных работ, приступили к возведению свайного фундамента. Ориентировочная стоимость проекта - 1,3 млрд рублей, сроки сдачи - ноябрь будущего года. Площадь комбината составит 6,8 га", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что проект реализуется в Новосибирском районе региона, рядом с тепличным комбинатом "Толмачевский".

ГК "Горкунов" имеет в Новосибирской области два тепличных комбината по выращиванию овощей: "Новосибирский" и "Толмачевский". Первый открылся в 2010 году и производит 12 тыс. тонн овощной продукции в год. Первая очередь "Толмачевского" открылась в 2016 году, вторая - в 2018.

Теги
РоссияНовосибирская область
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