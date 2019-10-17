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"Известия": международная ассоциация аэропортов предложила вернуть VIP-клиентам допуслуги

По данным издания, после отмены прохождения паспортного и таможенного контроля в VIP-залах, их посещаемость снизилась более чем на 60%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась в Минтранс РФ с предложением вернуть прохождение пограничного и таможенного контроля клиентам залов повышенной комфортности аэропортов. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на копию письма МАА.

"Повышение качества обслуживания пассажиров при оказании дополнительных услуг повышенной комфортности в терминалах аэропортов предоставляет существенные неавиационные доходы, необходимые для сдерживания роста тарифов за аэропортовое обслуживание (авиакомпаний - "Известия"), а значит, и роста цен на билеты", - говорится в документе.

По данным издания, после отмены прохождения паспортного и таможенного контроля в VIP-залах, их посещаемость снизилась более чем на 60%.

В Минтрансе "Известиям" заявили, что поддерживают инициативу МАА. В ведомстве считают, что это создаст дополнительные рабочие места и обеспечит налоговые поступления в бюджеты субъектов.

"Ранее пограничники при обсуждении вопроса возобновления контроля в VIP-залах международных аэропортов неоднократно заявляли, что осуществление госконтроля в приоритетном порядке будет использоваться коммерческими организациями для извлечения материальной выгоды", - отмечают "Известия", ссылаясь на материалы Минтранса, с которыми ознакомилась газета. В них также сказано, что "ФСБ в своем докладе по этому поводу признала нецелесообразным проведение на постоянной основе контроля в залах повышенной комфортности".

Прохождение пограничного и таможенного контроля в залах повышенной комфортности было отменено в июле 2015 года.

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