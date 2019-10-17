Telegram уведомил суд США о готовности приостановить операции, касающиеся ее криптовалюты

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Адвокаты, представляющие интересы компании Telegram Group Inc., уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что она намерена отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), готова приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram, однако считает несправедливыми некоторые требования Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в среду в электронную базу суда.

Ходатайство подано американской юридической фирмой Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom от лица Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. Они значатся ответчиками по иску, поданному 11 октября в данный суд Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Данный регулирующих орган потребовал от Telegram приостановить ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов). В исковом заявлении уточняется, что это предполагает приостановку операций с Gram.

Претензии комиссии касаются предполагаемого незарегистрированного размещения Telegram Group Inc. и принадлежащей ей блокчейн-платформой TON токенов Gram. По утверждению регулятора, Telegram и TON якобы продали с января по март 2018 года 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе свыше 1 млрд токенов 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности, $424,5 млн "на рынке США".

Как следует из документа, Telegram согласна взять на себя обязательства "не предлагать, продавать или передавать свою ожидаемую криптовалюту, именуемую Gram, с тем, чтобы сохранить текущее положение вещей до того, как суд сможет решить все юридические вопросы, которые лежат в основе этого дела". "Хотя требования комиссии не являются обоснованными, и Telegram готова без промедления оспаривать их в суде, Telegram приняла решение отложить запуск блокчейн-платформы TON и какое-либо распространение Gram, пока не будут разрешены данные и любые другие вопросы, касающиеся регулирования", - также отмечается в ходатайстве.

Вместе с тем адвокаты просят суд не устанавливать в официальном порядке соответствующие запреты, поскольку они могут быть "неверно истолкованы" общественностью. В ходатайстве констатируется, что комиссия ранее не была готова согласиться на такие условия. Адвокаты Telegram также отмечают, что компания выступает за то, чтобы "стороны без промедления провели консультации для принятия решения по делу".