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"Ъ": Минфин отказал "Автодору" в допфинансировании ЦКАД

По данным издания, речь идет о выделении дополнительных 44 млрд рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министерство финансов России не поддержало просьбу Минтранса и госкорпорации "Автодор" о выделении дополнительных 44 млрд рублей для ликвидацию "узких мест" Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Расходы на эти цели в бюджете действительно не предусмотрены. "Узкие места" остаются в перечне объектов, которые требуют поиска денег", - пояснил изданию председатель правления "Автодора".

По данным газеты, около 20 млрд рублей будет стоить отрезок ЦКАД между трассами М10 и М11, в 7,5 млрд рублей обойдется строительство обхода деревни Малые Вяземы на пересечении ЦКАД и Можайского шоссе, еще 5 млрд рублей понадобится на перенос газопроводов и нефтепроводов на юге ЦКАД, и 1,8 млрд рублей - на строительство развязки ЦКАД с Волоколамским шоссе. В общей сложности на эти цели необходимо 44 млрд рублей.

Как уточнили "Коммерсанту" в пресс-службе Минтранса, решение о выделении дополнительного финансирования пока не было принято.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил принять меры "по недопущению увеличения стоимости ЦКАД".

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 530 км пройдет по территории Новой Москвы и Подмосковья приблизительно в 50 км от МКАД, параллельно Малому (А107) и Большому (А108) кольцам. Проект разделен на пять участков.

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