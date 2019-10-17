Минсельхоз поддержал новый законопроект о виноградарстве и виноделии

НОВОСИБИРСК. 17 октября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ поддерживает новый законопроект о виноградарстве и виноделии и рассчитывает, что он будет принят до конца года, сообщила журналистам в среду в Новосибирске заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

"Мы принципиально поддерживаем новый законопроект. Там есть определенные вещи, связанные с определениями и вопросом контроля качества вина от лозы до конечного продукта. Рассчитываем к новому году пройти второе чтение", - сказала она.

Ранее сообщалось, что законопроект, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия, повторно внесен на рассмотрение в Госдуму 16 октября.

История вопроса

Госдума 10 октября отклонила в третьем чтении законопроект о развитии виноградарства и виноделия. 20 сентября председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что текущая версия законопроекта перестала отражать состояние отрасли и требует новой редакции. В связи с этим он предложил рассмотреть новую версию документа.