"Ведомости": ЦБ намерен блокировать имущество реальных собственников финорганизаций

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Банк России хочет создать правовой механизм для блокировки счетов и операций с имуществом лиц, контролирующих финансовые организации еще до решения суда о взыскании убытков. Об этом в четверг сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя ЦБ.

По его словам, ЦБ предлагает выбрать между двумя вариантами блокировки - в судебном или в административном порядке, то есть действовать во втором случае как налоговики.

По данным издания, для эффективности нового механизма регулятор собирается блокировать счета реальных, а не номинальных владельцев финансовых организаций. Определять их ЦБ намерен сам, предоставив таким лицам право оспаривать его решение в административном и в судебном порядке.

Эксперты рассматривают данное действие как попытку Банка России стать мегарегулятором, говорится в публикации.

В настоящее время к ответственности привлекаются бенефициары финансовых организаций, они же постфактум возмещают ущерб после начала процедуры санации или отзыва лицензии. Однако за это время бенефициары успевают вывести активы.