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Международные арбитражи рассматривают 8 исков украинских компаний против РФ на $12 млрд

Иски поданы в связи с воссоединением с Крымом

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Восемь дел по искам украинских компаний на $12 млрд против России в связи с воссоединением с Крымом приняты к рассмотрению в международных инвестиционных арбитражах. Об этом в интервью ТАСС сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ - замминистра юстиции Михаил Гальперин.

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"На сегодня в активной стадии находятся восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более $12 млрд. Также подано еще несколько арбитражных уведомлений, которые могут превратиться в полноценные процессы", - сказал Гальперин.

По словам замминистра, в исках заявители пытаются доказать, что на момент изъятия активов в период воссоединения они являлись иностранными инвесторами в Крыму по смыслу соответствующего российско-украинского соглашения 1998 года о взаимной защите инвестиций. Уполномоченный отметил, что такая позиция не соответствует основным началам права международных договоров. В частности, украинские олигархи заявляют, что Крым все еще остается в составе Украины, при этом Россия должна выплатить им компенсацию. Но в таком случае, они не иностранные инвесторы на территории России, отмечает Гальперин. "Следуя этой логике, украинская сторона неизбежно должна признать, что и любая зарегистрированная в Крыму после 2014 года российская компания может требовать компенсацию от властей в Киеве за нарушение ее прав на территории Украины в качестве "иностранного" российского инвестора", - сказал уполномоченный.

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