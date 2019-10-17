Греф считает, что развитие искусственного интеллекта способно сильно изменить Россию

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Внедрение решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) может сильно изменить Россию, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, комментируя ТАСС утверждение национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

Президент России Владимир Путин подписал 10 октября национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Развитие искусственного интеллекта в России будет выделено в отдельный федеральный проект в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

"Мы приветствуем утверждение президентом национальной стратегии. Это очень важное событие для всей отрасли. У нас есть огромное поле для деятельности в этом направлении, результаты внедрения решений на основе искусственного интеллекта способны сильно изменить страну", - сказал Греф.

Зарубежный опыт

Документы, подобные российской стратегии развития искусственного интеллекта, принимаются и в других странах, сообщает пресс-служба Сбербанка. В частности, в Китае летом 2017 года принят План развития технологий искусственного интеллекта следующего поколения.

"Этот план является одной из самых продвинутых национальных ИИ-стратегий в мире, он включает инициативы, цели исследований и разработок в этой сфере, рекомендации местным органам власти, ключевые показатели эффективности и задачи развития страны в разрезе до 2030 года в контексте развития технологий искусственного интеллекта. Одной из важных задач является создание правовых и этических норм в этой сфере, а также обеспечение безопасности систем искусственного интеллекта", - сообщает пресс-служба Сбербанка.

В апреле 2018 года был принят документ, в котором излагается подход Европейского Союза к развитию искусственного интеллекта. На уровне Совета Европы Европейская комиссия по эффективности правосудия приняла Европейскую этическую хартию об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и смежных областях. В январе 2019 года консультативный комитет Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных опубликовал Руководство по искусственному интеллекту и защите данных.

"Во Франции власти запланировали потратить €1,5 млрд, чтобы стать мировым лидером по исследованиям, обучению и внедрению искусственного интеллекта. План состоит из четырех частей: укрепление экосистемы искусственного интеллекта во Франции и привлечение талантов со всего мира, разработка политики открытых данных, создание нормативной и финансовой базы для поддержки развития лидеров по искусственному интеллекту во Франции и разработка этических правил для обеспечения прозрачности, объяснимости и недискриминационности при использовании ИИ технологий", - сообщили в банке.

Стратегию обсудят на конференции в Москве

Актуальные вопросы внедрения технологий искусственного интеллекта в России и за рубежом обсудят в рамках двухдневной конференции AI Journey - мероприятия по искусственному интеллекту и анализу данных, которое пройдет при поддержке Сбербанка и крупнейших российских и зарубежных компаний 8-9 ноября в Москве, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"AI Journey - это новая площадка для получения актуальной информации об искусственном интеллекте и его применении в России и за рубежом. Центральным событием серии мероприятий AI Journey станет двухдневная конференция в Москве, посвященная развитию и применению искусственного интеллекта во всех сферах деятельности. Ключевыми темами станут сильный искусственный интеллект (AGI), нейроморфные вычисления, этика ИИ, развитие технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка, речевой аналитики, новые методы и их применение в бизнесе. На конференции также будут обсуждаться также дальнейшие шаги по реализации национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта", - сообщили в пресс-службе.