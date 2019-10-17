ЦБ обсудит вариант сохранения ключевой ставки на совете директоров 25 октября

"Я думаю, что надо обсуждать разные варианты. Этот вариант (сохранение ключевой ставки расследуем заседании - прим. ТАСС) тоже, его плюсы и минусы нужно будет обсудить. Вариантов можно обсудить много. Какой будет принят, я вам сказать не могу", - сообщила она.

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Вариант сохранения ключевой ставки на очередном заседании совета директоров Центрального банка России, намеченном на 25 октября, нуждается в обсуждении. Об этом сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Мы же знаем, что другие центробанки так делают (меняют ключевую ставку "большим шагом" - прим. ТАСС). И мы сами так делали, поэтому никогда не говори никогда. Но конкретно в текущей ситуации, мне кажется, что это вопрос, который нуждается в некотором обсуждении", - сказала Юдаева.

При этом она отметила, что решение по вопросу будет принимать совет директоров ЦБ.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что изменение ключевой ставки "большим шагом" сейчас не оправдано. По ее словам, изменение ключевой ставки на большую величину адекватно при значительных изменениях внешних условий.

Банк России 6 сентября принял решение третий раз за год снизить ключевую ставку- на 25 п. п., до 7%. Последний раз ключевая ставка находилась на уровне 7% пять лет назад. В 2014 году на фоне ослабления рубля, роста темпов инфляции, введения санкций против российских компаний, а также других факторов Банк России повышал ключевую ставку шесть раз: 3 марта - до 7% годовых, 25 апреля - до 7,5%, 25 июля - до 8%, 5 ноября - до 9,5%, 12 и 16 декабря - до 10,5% и 17% годовых соответственно.

Снижение ставки

Первый зампред ЦБ также рассказала, что Центральный банк России в текущей экономической ситуации видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики, в частности снижения ключевой ставки.

"Как сейчас видна ситуация, я думаю, что больше факторов на каком-то горизонте для смягчения (денежно-кредитной политики - прим. ТАСС). То есть пространство для смягчения сейчас, безусловно, есть", - сказала Юдаева.

По ее словам, в пользу более быстрого смягчения действует такой устойчивый фактор, как снижение инфляции. "Снижение инфляции уже повлияло и, видимо, еще повлияет на снижение инфляционных ожиданий. Это тоже фактор с точки зрения более быстрой реакции - со стороны спроса мы пока не видим больших рисков", - отметила первый зампред ЦБ.

Юдаева напомнила, что политика ЦБ действует с "лагом по времени" - решения, которые принимает регулятор сегодня, влияют на инфляцию в следующем году в гораздо большей степени, чем до конца текущего года. "Поэтому надо посмотреть на разные варианты фискальной политики, какие могут быть эффекты на инфляцию. В зависимости от этого [мы] можем быть ограничены, можем проводить более или менее быстрое смягчение или в каких-то случаях придется опускать, потом поднимать ставку", - пояснила первый зампред.

По ее словам, важным моментом при принятии решения о смягчении денежно-кредитной политики будет и ситуация в глобальной экономике. "Мы видели, что ситуация в глобальной экономике существенно повлияла на внутренний спрос. Как ситуация будет развиваться - это один момент, другие факторы глобальных финансовых условий, что будет с глобальными процентными ставками, какое это влияние окажет на потоки капитала - это нужно будет оценить. Это создает большие или меньшие возможности для снижения ставки и сейчас, и в будущем", - объяснила Юдаева.

Определение нейтральной ставки

Она добавила, что несколько экономических циклов должно пройти для точного определения Центробанком размера нейтральной ставки.

"Несколько циклов (потребуется для определения уровня нейтральной ставки - прим. ТАСС). Мы сейчас все время находились только в движении в одну сторону, у нас половина цикла еще, по большому счету, не прошла, поэтому эконометрически даже более-менее четко оценить нам недостаточно данных", - сказала Юдаева.

Она пояснила, что нейтральная ставка - это теоретическая концепция, которая может быть оценена. "Что такое нейтральная ставка - это, в некотором смысле, средняя ставка через экономический цикл. Когда ставка колеблется, и потом вы можете примерно эту среднюю нейтральную ставку посчитать", - сказала первый зампред ЦБ.

По ее словам, ЦБ при подсчете нейтральной ставки использует косвенный индикатор того, что она примерно равна долгосрочной мировой ставке плюс премия за риск. "Мировые оценки мировых ставок все время колеблятся, премия за риск все время колеблется, поэтому, чтобы лучше понять, где она, нужно существенно больший массив данных", - объяснила Юдаева.

Как сообщалось ранее в докладе регулятора о денежно-кредитной политике, Банк России оценит необходимость пересмотра диапазона нейтральной ставки с учетом набора внешних и внутренних экономических факторов.