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"Роснефть" открыла новое месторождение газа на шельфе Бразилии

Сейчас проводится оценка вариантов монетизации открытых запасов газа

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Роснефть" после поисково-разведочных работ в бассейне Солимойнс в Бразилии открыла новое месторождение газа. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый вице-президент компании Эрик Лирон.

"Компания выполнила значительный объем поисково-разведочных работ в Бразилии. Произведена сейсморазведка 2D и 3D, в том числе на новых, ранее неизученных участках. Пробурены четыре поисково-разведочные скважины. Открыто новое месторождение газа. В настоящее время ведется оценка вариантов монетизации открытых запасов газа", - сказал он.

В Бразилии в бассейне реки Солимойнс "Роснефть" разрабатывает проект разведки и добычи углеводородов с газовым потенциалом. Компании принадлежит 13 лицензионных участков общей площадью около 32,6 тыс. кв. км. По оценкам DeGolyer and MacNaughton, участки содержат условные ресурсы природного газа в объеме 60 млрд кубометров. Перспективные ресурсы нефти и конденсата составляют 57 млн тонн, газа - 176 млрд кубометров. Бурение первой разведочной скважины "Роснефть" начала в 2017 году.

Теги
БразилияРоссия
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