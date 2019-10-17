Госавтоинспекция поддерживает установление лимита скорости на платных трассах в 130 км/час

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Руководство ГИБДД поддерживает увеличение скоростного лимита на платных трассах до 130 км/час. Об этом сообщил на международной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

"С руководителем "Автодора", я думаю, в ближайшее время мы решим вопрос по платным дорогам, по автострадам и будем постепенно доводить скорость до 130 км/ч, - сказал Черников. - Я уверен, что на этих дорогах - как раз при увеличении максимальной скорости - не будет дорожно-транспортных происшествий, не будет пострадавших и погибших".

Ранее в ГИБДД говорили о возможности установки повышенного скоростного лимита на вновь открываемых участках платных трасс. В частности, максимальную разрешенную скорость 130 км/час планировалось установить на всей протяженности М-11 Москва - Санкт-Петербург. Сейчас такое ограничение есть только на ряде участков М-11 и М-4 "Дон".

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. Среди ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движения, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.