"Ведомости": "Эксмо-АСТ" рассматривает продажу бизнеса учебной литературы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков рассказал о возможности продажи корпорации "Российский учебник", которая занимается изданием учебной литературы. Об этом он сообщил в интервью газете "Ведомости".

"Мы рассматриваем возможность продажи учебного бизнеса и по ряду других причин: рынки коммерческой и учебной литературы становятся все более автономными, и синергии между этими направлениями бизнеса в рамках "Эксмо-АСТ" становится все меньше", - сказал он.

Новиков пояснил, что "Эксмо-АСТ" традиционно сосредоточена на коммерческом книгоиздании. По его словам, продавать учебники - это хороший бизнес (выручка "Российского учебника" в 2018 году составила 6,25 млрд рублей), однако в этой сфере есть определенные ограничения Минпросвещения. "В частности, я имею в виду исключение в декабре прошлого года из федерального перечня учебников почти половины из 482 изданий "Российского учебника", утверждение нового федерального государственного образовательного стандарта", - отметил он.