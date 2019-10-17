Глава белорусского МИД считает преждевременной дискуссию о едином ЦБ Белоруссии и России

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что пока нет смысла говорить о создании единого центробанка Белоруссии и России, который является "венцом экономической интеграции".

"Нет смысла разговаривать сейчас, например, о создании единого центрального банка, что является венцом экономической интеграции, если мы не достигли нормального уровня экономического сотрудничества на данном этапе", - сказал Макей в интервью агентству tut.by, опубликованном в четверг.

По его словам, есть ряд других проблем, которые требуют безотлагательного решения. "Надо сначала возвести фундамент, затем стены, а затем уже строить крышу. Вот в чем логика суждения белорусской стороны", - сказал министр.

По его словам, на начальном этапе некоторые российские представители внесли определенные предложения, которые были неприемлемы для белорусской стороны и расходились с пониманием Минска более глубокой интеграции между государствами. "Поэтому мы однозначно заявили, что для нас это неприемлемо, и президентами Беларуси и России такая позиция была поддержана. И было принято решение сосредоточиться на вопросах более глубокой экономической интеграции, что находится абсолютно в наших интересах", - сказал Макей.

Он напомнил, что сейчас ведется работа над дорожными картами и надо посмотреть, что в конечном итоге "вырисуется к концу ноября - началу декабря, когда страны будут отмечать 20-летие Союзного государства и когда планируется встреча президентов Беларуси и России". "На этой встрече будет обсуждена ситуация с подготовкой этих дорожных карт. Поэтому смысла сейчас публиковать рабочие документы, я думаю, нет. На встрече президентов будет принято решение, как проинформировать о той работе, которая ведется сейчас по более глубокой экономической интеграции между Беларусью и Россией в рамках Союзного государства", - сказал Макей.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ее российскую часть возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, белорусскую - министр экономики Дмитрий Крутой. Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты. 8 декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу по углублению интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября в Горках парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 дорожной карты.