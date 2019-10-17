"Сибур" пока не планирует выходить на IPO

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Акционеры "Сибур холдинг" пока не планируют выводить компанию на IPO (первичное публичное предложение акций - прим. ТАСС), сообщил член правления - управляющий директор "Сибура" Павел Ляхович в ходе Пермского инженерно-промышленного форума.

В апреле в кулуарах Биржевого форума глава компании Дмитрий Конов сообщал журналистам, что "Сибур" структурно готов к выходу на IPO, однако решение о выборе подходящего момента остается за акционерами. Ранее он говорил, что считает целесообразным выход на биржу после запуска крупнейшего проекта холдинга - "Запсибнефтехима", и более того - после того, как компания получит первые финансовые результаты от запуска проекта, то есть не ранее, чем в течение полутора - двух лет.

"Пока акционеры не планируют это делать", - сказал Ляхович, отвечая на вопрос модератора о возможности выхода компании на IPO.

Возможность выхода "Сибура" на открытый рынок обсуждается с 2007 года. В 2018 году основной акционер компании Леонид Михельсон называл долю в 15% оптимальной для продажи в рамках размещения. Предполагается, что в случае выхода на открытый рынок компания будет торговаться на Московской бирже.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. Холдинг реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в первом полугодии 2019 г. выросла на 69,2% в годовом исчислении и составила 77,6 млрд руб.

Юбилейный пятый Пермский инженерно-промышленный форум проходит с 17 по 18 октября. Его ключевыми темами стали промкооперация и повышение производительности труда. Форум проводится с 2014 года и за годы существования собрал более 5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.