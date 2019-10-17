Более 20 км дорог построят в Якутске по нацпроекту в 2020 году

ЯКУТСК, 17 октября. /ТАСС/. Более 20 км новых дорог построят в Якутске в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году. Об этом в среду сообщила глава города Сардана Авксентьева на встрече с активистами КПРФ в Якутске.

"В 2020 году планируется строительство еще 22 км дорог. Я поставила перед специалистами задачу, чтобы проектируемые дороги были с хорошими тротуарами, а часть из них - с велосипедными дорожками", - сказала Авксентьева.

Глава города также добавила, что в Якутске должны создавать условия для комфортного передвижения маломобильных граждан, людей с проблемами опорно-двигательного аппарата и мам с колясками, а также расширять инфраструктуру для велосипедистов.

В 2019 году в рамках нацпроекта в Якутске было построено 26 км новых дорог. Все новые объекты улично-дорожной сети строятся с освещением и водоотведением.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, начатого в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.