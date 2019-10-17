Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Запуск Фонда облигаций БРИКС отложили на неопределенный срок

Практический запуск работы фонда был запланировал на август

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Практический запуск Фонда облигаций БРИКС в национальных валютах сдвигается с 2019 года на неопределенное время, сообщила журналистам первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева в кулуарах Встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Фонд облигаций - это не такая быстрая вещь, чтобы его запустить. Нужно во всех странах создать юридические условия для того, чтобы соответствующие фонды в каждой стране заработали. Сейчас на уровне общей организации конструкция проработана, но, например, нам в России нужно понять, что делать", - сказала она.

Точные сроки запуска фонда пока не определены. "Есть юридические проблемы, они всеми потихонечку решаются, прежде чем фонд действительно запустится", - добавила Юдаева.

В 2017 году лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) приняли решение создать Фонд облигаций в национальных валютах. Практический запуск работы фонда был намечен на август 2019 года.

Как пояснила Юдаева, проблема российской стороны в том, что Центральный банк является одновременно и регулятором рынка. По ее словам, вопрос о запуске фонда без готовности одной из пяти сторон - обсуждаемый вопрос. "Это тоже будет обсуждаться, как действовать. Но в принципе желательно, чтобы все одновременно заработало", - отметила первый замглавы ЦБ РФ.

Говоря о механизме работы фонда, Юдаева сообщила, что будет создан общий большой фонд и дополнительные фонды в каждой из пяти стран БРИКС. "Пять стран, в каждой должен быть свой фонд, из которого инвестируются средства в конкретные бумаги", - сказала она.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Торговая война
В Китае сообщили о снижении товарооборота в 2019 году
По словам представителя Минкоммерции КНР Гао Фэна, это произошло из-за протекционистских мер США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС