Запуск Фонда облигаций БРИКС отложили на неопределенный срок

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Практический запуск Фонда облигаций БРИКС в национальных валютах сдвигается с 2019 года на неопределенное время, сообщила журналистам первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева в кулуарах Встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Фонд облигаций - это не такая быстрая вещь, чтобы его запустить. Нужно во всех странах создать юридические условия для того, чтобы соответствующие фонды в каждой стране заработали. Сейчас на уровне общей организации конструкция проработана, но, например, нам в России нужно понять, что делать", - сказала она.

Точные сроки запуска фонда пока не определены. "Есть юридические проблемы, они всеми потихонечку решаются, прежде чем фонд действительно запустится", - добавила Юдаева.

В 2017 году лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) приняли решение создать Фонд облигаций в национальных валютах. Практический запуск работы фонда был намечен на август 2019 года.

Как пояснила Юдаева, проблема российской стороны в том, что Центральный банк является одновременно и регулятором рынка. По ее словам, вопрос о запуске фонда без готовности одной из пяти сторон - обсуждаемый вопрос. "Это тоже будет обсуждаться, как действовать. Но в принципе желательно, чтобы все одновременно заработало", - отметила первый замглавы ЦБ РФ.

Говоря о механизме работы фонда, Юдаева сообщила, что будет создан общий большой фонд и дополнительные фонды в каждой из пяти стран БРИКС. "Пять стран, в каждой должен быть свой фонд, из которого инвестируются средства в конкретные бумаги", - сказала она.