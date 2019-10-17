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Первый зампред ЦБ: инвестирование средств ФНБ не должно ослаблять бюджетное правило

Ксения Юдаева подчеркнула, что если эти расходы будут зависеть от уровня цены на нефть, то повысится и зависимость от них российской экономики

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Центральный банк России считает, чтобы при инвестировании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в российские проекты не должно ослабляться бюджетное правило, которое помогает снижать зависимость экономики страны от колебания цен на нефть. Об этом сообщила журналистам первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах Встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Прелесть (бюджетного) правила, как оно сейчас сконструировано, в том, что оно действительно существенно снизило зависимость экономики от текущих колебаний цен на нефть. Если инвестиции (средства ФНБ - прим. ТАСС) касаются каких-то проектов, которые так или иначе связаны с Россией, и эти проинвестированные деньги владельцами проектов будут потрачены на закупки в России, то эти инвестиции в проекты с точки зрения агрегированного спроса в конкретном году эквиваленты расходам либо бюджета, либо других экономических агентов. Поэтому очень важно, чтобы с точки зрения расходов сохранялось то же самое правило: чтобы они были в значительной степени не зависимы от уровня цены на нефть", - сказала она.

Юдаева подчеркнула, что если эти расходы будут зависеть от уровня цены на нефть, то повысится и зависимость от них российской экономики.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал о потенциальном объеме инвестирования средств ФНБ на уровне 15-20% его ликвидной части. На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 14 октября он отмечал, что порядок инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части планки в 7% ВВП будет согласован с денежно-кредитной политикой ЦБ, чтобы не привести к укреплению курса рубля.

По его словам, правительство до конца 2019 года определится с критериями отбора проектов для вложения средств ФНБ после достижения им объема в 7% ВВП. Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.

Объем ФНБ за сентябрь 2019 года снизился на 2,97% и на 1 октября составил 7,928 трлн рублей, что эквивалентно $123,07 млрд. Согласно ожиданиям Минфина РФ, объем средств Фонда в 2020 году увеличится до 11,1 трлн рублей, в 2021 году - до 13,7 трлн рублей, в 2022 году - до 16,2 трлн рублей. По прогнозам Минфина, объем ФНБ на конец 2020 года составит 8,5% ВВП.

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