"Победа" еще раз попросила Минтранс разрешить платную регистрацию на рейс

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" повторно попросил Минтранс исключить из федеральных авиационных правил обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации в аэропорту. Об этом говорится в сообщении "Победы".

"Победа" направила повторное обращение в Минтранс с просьбой исключить из Федеральных авиационных правил (ФАП-82) обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации клиентов в аэропорту после решения суда, запретившего взимание платы за регистрацию в зарубежных аэропортах", - говорится в сообщении компании.

Впервые с такой просьбой в адрес Минтранса "Победа" вышла в конце 2018 года. Саму же платную регистрацию на международный рейс "Победа" ввела осенью 2018 года.

Авиакомпания аргументировала свою просьбу тем, что включение стоимости регистрации в тариф приведет к повышению цен на авиабилеты для всех клиентов, в том числе для тех, кто не пользуется данной услугой. По данным лоукостера, более 90% клиентов "Победы" проходят самостоятельную онлайн-регистрацию.

Мосгорсуд 8 октября удовлетворил жалобу прокуратуры по иску об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах для пассажиров "Победы". Суд счел, что введение платы за регистрацию напрямую противоречит закону. Как отмечали в прокуратуре, плата составляет €25, что может превышать половину стоимости билета. В авиакомпании заявили ТАСС, что "Победа" будет оспаривать данное решение.

Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик 16 октября сообщил, что Минтранс и ФАС вместе проанализируют планы лоукостера "Победа" повысить цены на билеты из-за рубежа в Россию и сделают выводы.

О компании

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк авиакомпании состоит из 30 Boeing 737 NG. За 2018 год компания перевезла 7,1 млн пассажиров, в 2019 году планирует перевезти не менее 10 млн человек.