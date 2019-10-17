Комитет Госдумы одобрил законопроект об ограничении максимального займа в ломбардах

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность ломбардов в России, в частности, ограничивающий размер предельного займа. В случае принятия закон может вступить в силу через шесть месяцев со дня опубликования. Планируется, что Госдума рассмотрит проект документа на заседании 6 ноября

Согласно законопроекту, инициированному правительством РФ, размер максимального займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. До 300 тыс. рублей будет увеличена предельная сумма оценки, обязательная для проведения торгов при реализации невостребованного имущества. Кроме того, предполагается объединение в одном документе залогового билета и индивидуальных условий займа, форма залогового билета будет утверждаться Банком России.

В соответствии с проектом закона, вводится запрет на использование слова "ломбард" в наименовании юридических лиц, сведения о которых не внесены в госреестр ломбардов или которые только собираются получить статус ломбарда. Устанавливается, что юрлицо приобретает статус ломбарда со дня внесения Банком России сведений о нем в госреестр ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения этих сведений из реестра. Ломбардам необходимо будет подать документы на включение в госреестр Банка России в течение одного года. Ломбардам будут разрешены иные виды деятельности, в частности, они получат право выступать в качестве банковского платежного агента и право сдавать в аренду недвижимое имущество.

Проект закона предполагает продление времени работы ломбардов на три часа - до 23:00. Сейчас ломбарды могут работать с 8:00 до 20:00.

Для однозначной идентификации поднадзорных Банку России организаций законопроектом предлагается закрепить требование к полному наименованию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов с обязательным использованием слова "кредитный", а также вводятся ограничения в отношении иных юридических лиц по использованию наименований и сокращений кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций.

По состоянию на 2 августа 2019 года в реестр ломбардов Банка России входят 10485 организаций.