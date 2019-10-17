Ростех начал разработку энергоустановок на базе ВИЭ для нефтегазовых месторождений Арктики

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника", входящий в Ростех, начал разработку автономных энергоустановок на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для использования на нефтегазовых месторождениях Арктики, сообщила пресс-служба Ростеха. По данным госкорпорации, в производство эти установки должны быть запущены в 2022 году.

Также установки могут применяться для энергообеспечения малых и временных поселений, полярных метеорологических станций, телекоммуникационных и навигационных объектов в районах с децентрализованным энергоснабжением.

"Оборудование предназначено для эксплуатации на нефтегазовых месторождениях в Арктической зоне, в других труднодоступных регионах, в населенных пунктах с автономными системами энергоснабжения, а также для энергообеспечения различных изолированных объектов - баз, погранзастав, станций наблюдения и так далее", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

С 2023 года объемы производства энергоустановок могут быть увеличены до 100 единиц в год. Оборудование не имеет аналогов на российском рынке, отметили в госкорпорации.

Разработку изделия в составе Ростеха ведет пензенский АО "Радиозавод" холдинга "Росэлектроника". Компания разрабатывает три автономных энергетических модуля, включающие в различной компоновке накопитель электрической энергии на литий-ионных аккумуляторах, фотоэлектрическую генерирующую систему, ветрогенератор, наплавную мобильную микрогидроэлектростанцию, резервный дизель-генератор.

Ростех также создает автономные энергетические системы, работающие от сжиженного природного газа для электрификации районов, удаленные от магистральных газопроводов.