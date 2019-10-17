В Китае сообщили о снижении товарооборота в 2019 году

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Сокращение товарооборота Китая в текущем году обусловлено протекционистскими мерами Соединенных Штатов. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"В этом году под негативным влиянием протекционистских мер [США] наблюдается ослабление тенденции роста мировой экономики, в связи с этим некоторые международные организации снизили свои прогнозы по поводу развития глобальной торговли. В итоге экспорт и импорт Китая продемонстрировал спад", - отметил он на регулярном брифинге.

В то же время, по словам представителя, в целом за предыдущие три квартала китайская внешняя торговля стабильно развивалась, наблюдалась ее структурная оптимизация, повышалась качественная составляющая. "Мы продолжим содействовать активному внедрению новых моделей торговли, ее инновационному развитию, содействовать более масштабному освоению рынков предприятиями, интенсивно наращивать импорт, оптимизировать атмосферу для экспорта и импорта, содействовать их качественному развитию", - сказал Гао Фэн.

Согласно официальной статистике, международный товарооборот Китая с января по сентябрь включительно сократился в годовом исчислении на 2,4%, до $3,35 трлн. За минувшие девять месяцев уменьшился на 0,1% и составил $1,83 трлн. Импорт снизился на 5%, до отметки $1,52 трлн. Положительное сальдо за сентябрь составило $39,65 млрд.

В 2016 году суммарный товарооборот Китая сократился на 6,8%, до $3,68 трлн. По итогам 2017 года этот показатель увеличился на 11,4% в годовом исчислении, до $4,11 трлн. В 2018 году объем торговли КНР с внешним миром вырос на 12,6%, до $4,62 трлн.