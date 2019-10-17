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Кабмин выделил трем регионам ДФО еще 1,2 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков

Хабаровскому краю направят 573,5 млн рублей, Амурской области - 512,5 млн рублей, Еврейской автономной области - 116,2 млн рублей
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© ГУ МЧС России по Хабаровскому краю/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство России выделило Амурской области, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области из своего резервного фонда дополнительно 1,2 млрд рублей на меры социальной поддержки граждан, жилье которых пострадало из-за паводков в этих регионах. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Отмечается, что Амурская область получит 512,5 млн рублей, Хабаровский край - 573,5 млн рублей, а Еврейская автономная область - 116,2 млн рублей.

Другим распоряжением правительство решило направить дополнительно 40 млн рублей Хабаровскому краю для оказания помощи пострадавшим от паводка в июле - сентябре 2019 года. Эти деньги, в частности, пойдут на отдельные меры социальной поддержки граждан. Отчет о расходовании средств должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2020 года.

Президент России Владимир Путин 16 октября проводил совещание по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. В частности, он потребовал от чиновников отчета о том, как осваиваются выделенные на поддержку пострадавшим регионам деньги, насколько оперативно и в полном ли объеме они доходят до конечных адресатов.

Паводки на Дальнем Востоке

Наводнение в Хабаровском крае началось в июле, паводок затронул жителей 10 районов, а также города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. Пострадали 66 сельхозпроизводителей, 2525 личных подсобных хозяйств, 8721 огород. На данный момент подтопленными остаются еще более 20 населенных пунктов.

В Приамурье из-за паводка с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, всего в регионе в 21 муниципальном образовании было подтоплено 135 населенных пунктов. Во время паводка река Деп размыла существующий брод и не позволяет осуществить подвоз угля и других грузов, необходимых для жизнедеятельности села Октябрьское, в котором проживают около 1 тыс. человек.

Сложная паводковая ситуация в Еврейской АО сохраняется с августа. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод были подтоплены Биробиджан и несколько десятков населенных пунктов, поля и дороги. Сейчас в регионе остаются подтопленными два района - Ленинский и Смидовичский. Вода стоит на ряде приусадебных участков в нескольких поселениях, также под водой участки дорог и земли сельхозназначения.

В новость были внесены изменения (12:01 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияХабаровский крайАмурская областьЕврейская автономная область
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