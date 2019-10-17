Комитет Госдумы одобрил законопроект об институте квалифицированных бюро кредитных историй

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вводящий институт квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут уполномочены реализовывать новый механизм расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки гражданина. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Планируется, что Госдума рассмотрит проект документа на заседании 22 октября.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина от 28 декабря 2016 года об установлении обязанности проверки у гражданина обязательств по кредитным договорам при выдаче потребительского кредита. Целью законопроекта является комплексная модернизация существующей системы формирования кредитных историй с учетом уровня развития современного кредитного рынка и финансовых технологий, говорится в сопроводительных материалах к документу.

Согласно документу, Банк России разработает порядок расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки пользователями кредитных историй, предполагающий механизм расчета по принципу "одного окна". Законопроект также облегчит доступ пользователей и субъектов кредитных историй к получению информации из БКИ и уточнит состав сведений, входящих в кредитную историю, а также создаст нормативную базу для обмена такими сведениями между БКИ.

При этом у ЦБ будет право определять порядок формирования сведений, входящих в кредитную историю (сейчас БКИ сами определяют состав таких сведений), и право устанавливать требования к унифицированным форматам информационного обмена сведениями, необходимыми для расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки между квалифицированными БКИ и пользователями кредитных историй. Кроме того, законопроект уточняет перечень сделок, по которым информация должна направляться в БКИ, и уточнить состав источников формирования кредитных историй.

Также законопроект направлен на совершенствование надзорных полномочий Банка России в отношении БКИ, включая предоставление ЦБ права исключать БКИ из государственного реестра без решения арбитражных судов при выявлении неоднократных и (или) существенных нарушений законодательства, уточнение требований к финансовой состоятельности владельцев БКИ, включая их распространение на лиц, контролирующих деятельность БКИ. Регулятор также будет устанавливать квалификационные требования к руководителям БКИ, а БКИ будут обязаны предоставлять финансовую и операционную отчетность в Банк России.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении одного года со дня его официального опубликования в связи с необходимостью приведения бюро кредитных историй и иными участниками финансового рынка своих автоматизированных систем в соответствие с новыми требованиями.