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Минск рассчитывает снять спорные вопросы по соглашению по поставкам нефти из Казахстана

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил активизировать переговоры о поставках казахстанской нефти

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Белоруссия и Казахстан продолжают работу по подготовке соглашения по поставкам казахстанской нефти в республику, белорусская сторона рассчитывает в ближайшее время снять спорные моменты по документу. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Мы ожидаем, что это может состояться [подписание соглашения в ближайшее время]. Прикладываем все усилия для того, чтобы снять все вопросы по этому соглашению и подготовить его к подписанию", - отмети Сизов. Так он прокомментировал возможность подписания документа во время запланированного на октябрь визита в Нур-Султан президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В последние полгода в Белоруссии ведутся разговоры о том, что республика готова начать импортировать нефть и нефтепродукты из Казахстана. Особенно остро данный вопрос встал после того, как в апреле по нефтепроводу "Дружба" на белорусские нефтеперерабатывающие заводы поступило загрязненное сырье из России. В мае Лукашенко на встрече в Минске с бывшим послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры о поставках казахстанской нефти в республику. Ертысбаев тогда сообщил, что Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию, но необходимо согласовать с Россией вопрос транзита.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКазахстан
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