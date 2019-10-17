Приангарье может получить еще 36 млн рублей на выплаты пострадавшим от паводка аграриям

ИРКУТСК, 17 октября. /ТАСС/. Иркутская область может получить из федерального бюджета дополнительные 36 млн рублей на выплаты аграриям, пострадавшим во время паводков, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства по итогам совещания, которое накануне провел президент России Владимир Путин.

"Регион ожидает получение еще одной субсидии из федерального бюджета на сумму около 36 млн рублей - именно такой размер ущерба аграриев дополнительно подтвержден в Министерстве сельского хозяйства РФ. Всего на поддержку пострадавших в результате паводка аграриев Иркутской области предусмотрено 1,4 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу региона Сергея Левченко.

Совещание, посвященное ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, прошло 16 октября. С докладами выступили, в частности, вице-премьер Виталий Мутко и глава Минстроя Владимир Якушев. В режиме видеоконференции выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По итогам совещания Путин попросил участников совещания предоставить "четкие и ясные" доклады о проделанной работе. Глава государства пообещал, что обязательно проверит результаты исполнения своих поручений.

Как сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, слова которого приводятся в сообщении, в настоящее время за счет федеральных средств выплаты получили 46 сельскохозяйственных организаций и индивидуальных предпринимателей, из областного бюджета компенсации получили 8546 человек. Работа по приему документов и предоставлению выплат продолжается.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.