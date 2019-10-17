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Кабмин утвердил единые правила выделения средств на помощь пострадавшим от ЧС

Регионы для получения средств должны предоставить в Минстрой и ЖКХ перечни разрушенных и поврежденных жилых помещений

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство России утвердило единые правила выделения средств из своего резервного фонда регионам для оказания помощи гражданам, жилье которых пострадало от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что для получения средств регионы должны предоставить в Министерство строительства и ЖКХ России перечни разрушенных и поврежденных жилых помещений с указанием их площадей. Трансферты выделяются на меры поддержки граждан, которые были собственниками разрушенных помещений или имели документы для регистрации права собственности на день введения режима ЧС, а также тех, кто был зарегистрирован по месту жительства в поврежденных домах, является членом семьи собственника пострадавшего от стихии дома и не имеет другого жилья. Правила также определяют, кто считается членом семьи гражданина, жилье которого пострадало от ЧС, как определяются нормативы выделения трансфертов, исходя из площади жилого помещения.

В документе подчеркивается, что порядок и условия предоставления выплат гражданам на строительство новых домов или капитальный ремонт поврежденных строений устанавливаются региональными властями. Предполагается, что Минстрой будет делать оценку эффективности использования предоставленных трансфертов.

17 сентября на совещании о ликвидации последствий паводков президент России Владимир Путин заявил, что Минстрой должен стать интегрирующим центром в решении вопросов оказания помощи пострадавшим от ЧС, чтобы губернаторы "не носились по всем правительственным кабинетам и коридорам" для решения этих вопросов.

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Россия
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