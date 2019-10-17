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Компании Пермского края в 2019 году увеличили поставки своей продукции "Сибуру" в 1,5 раза

Холдинг приобрел продукции на 1,35 млрд рублей

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Объем поставок оборудования и разработок компаний Пермского края "Сибур холдингу", по состоянию на октябрь 2019 года, в полтора раза превышает показатели прошлого года. Этих результатов удалось достичь во многом благодаря реализации подписанной с "Сибуром" дорожной карты, сообщил в четверг министр промышленности, предпринимательства и торговли региона Алексей Чибисов на Пермском инженерно-промышленном форуме.

ПАО "Сибур холдинг" в соответствии с подписанным с регионом в 2018 году соглашением в течение ближайших трех лет закупит на свои предприятия оборудование, произведенное 27 компаниями Пермского края. В частности, холдинг намерен приобрести пермские разработки в сфере машино- и приборостроения, систем мониторинга и контроля, производства соединительных деталей трубопроводов, кабельно-проводниковой продукции, в сфере производства средств индивидуальной защиты персонала, а также ряд IT-решений.

"Какие первые результаты: объем продаж наших предприятий в "Сибур" за год вырос в полтора раза. Мы раньше продавали ориентировочно по 900 млн рублей в год, а в 2019 году продали уже на 1 млрд 350 млн [рублей]. На 2020 год объем уже 1,5 млрд [рублей] - это только "твердого заказа" (подтвержденных поставок - прим. ТАСС)", - сказал Чибисов.

Член правления - управляющий директор "Сибура" Павел Ляхович также отметил, что регион смог серьезно нарастить поставки в 2019 году. "Но для понимания. Что такое Пермский край среди поставщиков "Сибура" - это примерно 2% от объема всех поставок", - добавил он, отметив большой потенциал региона.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.

Юбилейный пятый Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) проходит с 17 по 18 октября. Его ключевыми темами стали промкооперация и повышение производительности труда. ПИПФ проводится с 2014 года и за годы существования собрал более 5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.

Теги
РоссияПермский край
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