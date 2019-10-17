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В вагонах-автомобилевозах перевезено свыше 4 тыс. транспортных средств в январе-сентябре

Всего с момента запуска услуги оформлено более 26 тыс. заявок

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. В специализированных вагонах-автомобилевозах, курсирующих в составе поездов дальнего следования формирования АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочернее общество ОАО "РЖД"), в январе-сентябре 2019 года было перевезено 4312 транспортных средств, следует из сообщения РЖД.

Наиболее популярными маршрутами перевозки стали Москва - Адлер, Москва - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - Адлер, Москва - Хельсинки.

Всего с момента запуска услуги (с ноября 2012 года) оформлено свыше 26 тыс. заявок.
 

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ФинляндияРоссияСанкт-Петербург
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