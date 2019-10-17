Минстрой планирует передать свои полномочия по схемам обращения с мусором в Минприроды

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подготовило проект изменений в правила разработки, обсуждения и утверждения территориальных схем обращения с мусором. Ведомство отдает свои полномочия по этим схемам Министерству природных ресурсов и экологии, следует из опубликованного на портале нормативных правовых актов документа.

"В подпункте "в" пункта 22 слова "Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации" заменить словами "Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - говорится в проекте поправок.

Этот пункт в правилах описывает, какие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти рассматривают проект территориальной схемы и направляют в уполномоченный орган региона свои предложения и замечания. Больше нигде по тексту правил Минстрой не называется, таким образом, это его единственные полномочия в соответствии с документом.

Полномочия Минстроя по госполитике и управлению в области обращения с твердыми коммунальными отходами перешли к Минприроды осенью 2018 года. Между тем, в некоторых документах был отражен старый порядок, в том числе в правилах разработки, обсуждения и утверждения территориальных схем обращения с мусором. В то же время этот документ сейчас имеет отдельное значение: регионам предстоит в обязательном порядке до конца 2019 года разработать по этим правилам, провести общественные обсуждения и утвердить территориальные схемы обращения с отходами. Эти схемы лягут в основу федеральной схемы обращения с мусором, которая, по словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, может быть утверждена в I квартале 2020 года.