Хозсуд Киева приостановил рассмотрение дела по иску Коломойского о Приватбанке

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение иска бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о возвращении финансового учреждения. Об этом сообщила пресс-служба суда в четверг.

"Судебное заседание по делу..., назначенное на 10:30 17 октября 2019 года, не состоится в связи с остановкой производства по делу... до вступления в законную силу решения по [другому] делу", - проинформировал суд касательно иска Коломойского.

Согласно информации телеканала "112 Украина", такое решение связано с тем, что аналогичный иск подан в Административный суд Киева "и, пока он не будет рассмотрен, Хозяйственный суд не будет продолжать заседание по этому делу".

В четверг в Хозяйственном суде Киева были запланированы дебаты в рамках рассмотрения иска экс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании национализации банка незаконной. Однако в первой половине дня заседание по этому делу было сорвано из-за сообщения неизвестного о минировании здания суда.

В декабре 2016 года правительство Украины решило национализировать Приватбанк и влить в него 155 млрд гривен (около $6 млрд). Экс-владельцы банка посчитали национализацию незаконной.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков - Минфина, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и государственного "Укргазбанка" - предоставить до 26 марта такой договор купли-продажи. 9 апреля истцы расширили перечень своих требований, добавив пункт о возврате им акций Приватбанка, что суд удовлетворил.