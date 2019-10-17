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Испанским предпринимателям расскажут о потенциале Московской области

По словам зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова, регион хотел бы видеть партнеров в туризме и медицинском туризме

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов представит испанским предпринимателям потенциал региона. Об этом он заявил в четверг в Мадриде в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Мы приехали рассказывать испанским предпринимателям о том, что есть Московская область, какие сектора экономики активно развиваются, где мы хотели бы видеть партнеров, - отметил Хромов. - Мы хотели бы видеть партнеров также в туризме и медицинском туризме, в развитии формата предоставления современных услуг в медицине".

"Мы встречались с руководством автономного сообщества Мадрид, мы сейчас поговорили со всей испанской конференцией предпринимательских организаций, основная задача - наладить взаимодействие, расширить его, - поделился зампредседателя. - У нас уже есть более 20 компаний из Испании, расположенных на территории Московской области". "Сферы бизнеса, такие как авиакосмическая отрасль, фармацевтическая отрасль, производство автокомпонентов, специализированной химии, для нас крайне интересны", - добавил Хромов.

По его словам, "такие встречи чаще всего проходят без соглашений и направлены как раз на подготовку дальнейших конкретных встреч между отдельными отраслями". "Московская область является хорошим транспортно-логистическим хабом для поставки товаров, например, на Дальний Восток и в Китай, - поделился Хромов. - Часть европейских компаний уже переносит часть своих производств на территорию России, потому что прямые контейнерные поезда из Московской области до Китая едут 11-12 дней, а поставка морем занимает в три-четыре раза больше времени".

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ИспанияРоссия
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