Команда блокчейн-проекта TON попросила рассмотреть перенос запуска проекта до 30 апреля

ТАСС, 17 октября. Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) попросила инвесторов рассмотреть возможность переноса крайнего срока запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября 2019 года, до 30 апреля 2020 года. Это связано в том числе с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США, говорится в письме инвесторам, которое есть в распоряжении ТАСС и подлинность которого подтвердил источник, близкий к инвесторам проекта.

"Из-за последних изменений в сфере регулирования мы обращаемся к вам и всем другим покупателям с просьбой продлить крайний срок запуска сети TON до 30 апреля 2020 года", - говорится в письме.