Минтранс: сроки возобновления чартеров в Египет зависят от египетской стороны

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сроки возобновления чартерного сообщения между РФ и Египтом зависят от египетской стороны. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

"Это зависит от египетской стороны, - сказал он. - Это вопрос в рамках нашего внимания. После поездки туда нашей комиссии мы направили нашим египетским коллегам некие предложения, они над ними сейчас работают. Как только они ответят, что готовы ответить на поставленные вопросы, мы внимательно изучим ситуацию, и после этого будут приняты решения".

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал журналистам, что он и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Каире затронули вопрос возобновления чартерного авиасообщения между странами. Он отметил, что пока еще сняты не все вопросы, связанные с безопасностью в египетских аэропортах.

Авиасообщение между Египтом и Россией было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

Сейчас авиасообщение открыто только для регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Чартерные полеты на курорты, в частности, в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, до настоящего времени не восстановлены.