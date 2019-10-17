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Прокуратура начала проверку увеличения "Победой" тарифов на международные перелеты

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что авиабилеты лоукостера из-за рубежа в Россию с 28 октября подорожают на €25

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура организовала проверку по информации об увеличении авиакомпанией "Победа" с 28 октября тарифов на международные перелеты. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"По поручению Генеральной прокуратуры РФ Московская межрегиональная транспортная прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов проводит проверку в связи с публикацией в средствах массовой информации сообщений об увеличении с 28 октября 2019 года стоимости международных авиаперелетов ООО "Авиакомпания "Победа", - сообщил Куренной.

В ходе проверки будет дана оценка правомерности повышении стоимости авиабилетов. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования.

В среду газета "Ведомости" со ссылкой на представителя авиаперевозчика Елену Селиванову сообщила, что авиабилеты лоукостера "Победа" из-за рубежа в Россию с 28 октября подорожают на €25 из-за включения в их цену стоимости регистрации. Мосгорсуд 8 октября удовлетворил жалобу прокуратуры по иску об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах для пассажиров "Победы". Суд счел, что введение платы за регистрацию напрямую противоречит закону. Как отмечали в прокуратуре, плата составляет €25, что может превышать половину стоимости билета. В авиакомпании заявили ТАСС, что "Победа" будет оспаривать данное решение.

"Победа" - первый российский лоукостер. Проект запущен в сентябре 2014 года. Помимо "Победы", в группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора".

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