Минтранс не считает нужным менять законодательство для снижения цен на авиабилеты

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Существующего законодательства достаточно для того, чтобы создать условия для снижения стоимости авиабилетов, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

"Мы все делаем для того, чтобы цена билета регулировалась как правилами, установленными на рынке, так и самим рынком. Здоровая конкуренция всегда ведет к этому, - сказал он. - Мы, устанавливая правила игры в отрасли, создавая конкурентные условия, заставляем авиакомпании предлагать пассажиру лучшие условия, чем его конкурент. Вот это и есть ключ к снижению цен и стоимости. А правил, ныне существующих, для этого достаточно".

Сейчас задача "хотя бы стабилизировать" рост стоимости авиабилетов на уровне инфляции, напомнил Юрчик.

Ранее "Победа" сообщила, что планирует с 28 октября повысить стоимость авиабилетов на 25 евро, так как после решения Мосгорсуда не может больше предоставлять услугу регистрации в международных аэропортах на рейс отдельно, а значит вернет ее в стоимость билета по умолчанию. Стоимость услуги составляла 25 евро. По подсчетам газеты "Ведомости", рост стоимости всех билетов лоукостера составит 40%.

Сегодня пресс-служба компании сообщила, что "Победа" повторно попросил Минтранс исключить из федеральных авиационных правил обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации в аэропорту.

Впервые с такой просьбой в адрес Минтранса "Победа" вышла в конце 2018 года. Саму же платную регистрацию на международный рейс "Победа" ввела осенью того же года.

Авиакомпания аргументировала свою просьбу тем, что включение стоимости регистрации в тариф приведет к повышению цен на авиабилеты для всех клиентов, в том числе для тех, кто не пользуется данной услугой. По данным лоукостера, более 90% клиентов "Победы" проходят самостоятельную онлайн-регистрацию.

Мосгорсуд 8 октября удовлетворил жалобу прокуратуры по иску об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах для пассажиров "Победы". Суд счел, что введение платы за регистрацию напрямую противоречит закону. Как отмечали в прокуратуре, плата составляет 25 евро, что может превышать половину стоимости билета. В авиакомпании заявили ТАСС, что "Победа" будет оспаривать данное решение.