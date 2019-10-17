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Госдума приняла закон о процедуре одобрения сделок с заинтересованностью

Закон был внесен правительством

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, уточняющий процедуру одобрения крупных сделок хозяйственных обществ и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Закон, подготовленный Минэкономразвития в соответствии с дорожной картой "Совершенствование корпоративного управления" от 26 июня 2015 года, внесен правительством РФ.

Ранее законодательство об акционерных обществах и об обществах с ограниченной ответственностью было дополнено нормами, согласно которым для определения заинтересованности в совершении сделки используются понятия "контролирующее лицо" и "подконтрольное лицо".

Вместе с тем в части определения заинтересованности действующие редакции законов содержат определенные риски применения соответствующих норм в связи с возможностью их двойного толкования, отмечается в пояснительной записке. "Так, на практике возможен вывод, что подконтрольное лицо заинтересованного в сделке лица может быть признано заинтересованным в соответствующей сделке только в случае, если оно прямо или косвенно может распоряжаться более чем 50% голосов в высшем органе управления, а в случае, если процент голосов составляет менее 50%, заинтересованность не усматривается", - указывают в правительстве.

Для устранения правовой неопределенности и различного толкования законодательных норм законом предусмотрены положения, уточняющие, что голос лица, заинтересованного в совершении обществом сделки, а также голоса подконтрольных ему лиц не учитываются при голосовании по вопросу одобрения соответствующей сделки.

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Россия
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